Троицкий мост Пскова ждёт капитальный ремонт
Троицкий мост ожидает капитальный ремонт с расширением до четырёх полос. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире ПАИ-live 18 сентября.
«Это перспектива ближайшего будущего, мост требует капитального ремонта. Это понимают и губернатор, и на федеральном уровне», – отметил сити-менеджер.
По словам Александра Братчикова, проект прошёл госэкспертизу, его реализация ожидается в ближайшие два-три года.
Также сити-менеджер отметил, что в планах у городских властей сделать скейт-парк в сквере на пересечении улиц Алмазной и Поземского.