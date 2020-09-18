На улице Рокоссовского в Пскове работают два асфальтоукладчика и шесть катков

22:37, 18 сентября 2020, ПАИ

На улице Рокоссовского в Пскове, которую в этом году ремонтируют как «улицу Победы», началась укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В работе задействовано два асфальтоукладчика, шесть катков, самосвалы, погрузчики и около 40 рабочих подрядной организации ООО «ДорСтройСервис». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Для верхнего слоя покрытия используется асфальтобетонная смесь на габбро-диабазе. За один рабочий день удалось заасфальтировать 5 тысяч 700 кв. метров дорожного полотна по правой стороне улицы от Рижского проспекта до улицы Коммунальной. В начале следующей недели подрядчик приступит к фрезерованию левой стороны этой части дороги.

19 сентября работы продолжатся на отрезке между Рижским проспектом и Гаражным проездом. Сейчас там выполнено устройство выравнивающего слоя. Параллельно ведутся работы по устройству покрытия из брусчатки на автобусных остановках.

Проект «Улица Победы» приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На протяжении всего года в 83 регионах – участниках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируют дороги, улицы, названные в честь героев или событий войны. В Псковской области в план таких мероприятий вошло 13 объектов в разных районах региона. В Пскове уже выполнен ремонт улицы Черняховского, в Порхове – улицы Орлова, в селе Полоное – улицы Аудрини, в Острове – улицы Рымара, в деревне Лычево Великолукского района – улицы 9 Мая.