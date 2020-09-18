0
23:54
Одиннадцать деревьев посадили на месте гибели одиннадцати лётчиков под Псковом
23:02
В Крестах сгорел частный дом. ФОТО
22:35
Псковский подводный охотник поставил личный рекорд по задержке дыхания
20:45
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
20:33
Троицкий мост Пскова ждёт капитальный ремонт
18:48
Псковичка выиграла грант в 590 тысяч рублей на форуме «Таврида»
18:28
Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области
Еще новости
Общество

На улице Рокоссовского в Пскове работают два асфальтоукладчика и шесть катков

Фото Андрея Степанова

На улице Рокоссовского в Пскове, которую в этом году ремонтируют как «улицу Победы», началась укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В работе задействовано два асфальтоукладчика, шесть катков, самосвалы, погрузчики и около 40 рабочих подрядной организации ООО «ДорСтройСервис». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Для верхнего слоя покрытия используется асфальтобетонная смесь на габбро-диабазе. За один рабочий день удалось заасфальтировать 5 тысяч 700 кв. метров дорожного полотна по правой стороне улицы от Рижского проспекта до улицы Коммунальной. В начале следующей недели подрядчик приступит к фрезерованию левой стороны этой части дороги.

19 сентября работы продолжатся на отрезке между Рижским проспектом и Гаражным проездом. Сейчас там выполнено устройство выравнивающего слоя. Параллельно ведутся работы по устройству покрытия из брусчатки на автобусных остановках.

Фото Андрея Степанова

Проект «Улица Победы» приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На протяжении всего года в 83 регионах – участниках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируют дороги, улицы, названные в честь героев или событий войны. В Псковской области в план таких мероприятий вошло 13 объектов в разных районах региона. В Пскове уже выполнен ремонт улицы Черняховского, в Порхове – улицы Орлова, в селе Полоное – улицы Аудрини, в Острове – улицы Рымара, в деревне Лычево Великолукского района – улицы 9 Мая.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Одиннадцать деревьев посадили на месте гибели одиннадцати лётчиков под Псковом
18 сентября 2020
Одиннадцать деревьев посадили на месте гибели одиннадцати лётчиков под Псковом
В Крестах сгорел частный дом. ФОТО
18 сентября 2020
В Крестах сгорел частный дом. ФОТО
Псковский подводный охотник поставил личный рекорд по задержке дыхания
18 сентября 2020
Псковский подводный охотник поставил личный рекорд по задержке дыхания
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
18 сентября 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области» 1
Троицкий мост Пскова ждёт капитальный ремонт
18 сентября 2020
Троицкий мост Пскова ждёт капитальный ремонт
Псковичка выиграла грант в 590 тысяч рублей на форуме «Таврида»
18 сентября 2020
Псковичка выиграла грант в 590 тысяч рублей на форуме «Таврида»
Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области
18 сентября 2020
Псковское агентство информации признано самым цитируемым СМИ Псковской области
Публикуем эксклюзивные фото с места расстрела машины фотофиксации в Порховском районе
18 сентября 2020
Публикуем эксклюзивные фото с места расстрела машины фотофиксации в Порховском районе

Идет загрузка...