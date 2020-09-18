Великолучанка с болезнью Альцгеймера ушла из дома и не вернулась

00:05, 19 сентября 2020, ПАИ

В Великолукском районе 18 сентября в деревне Переслегино пропала женщина, пишут в местных соцсетях.

«Друзья, помогите найти, у мамы болезнь Альцгеймера, ушла сегодня в Переслегино из дома и не вернулась», – обратился к пользователям соцсетей сын пропавшей.

Женщина ушла из дома в светлом халате, красной кофте и тапках. Родственник добавил, что женщина ушла в три часа дня. Заявление о пропаже уже подано в полицию.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру 8-911-898-69-45.

«Что за обострение осеннее пошло! Люди пожилого возраста стали пропадать. Родственники, следите за своими близкими, пожалуйста», – отметили в комментариях под публикацией.

Три дня назад в Великих Луках пропала ещё одна женщина, в возрасте 74 лет.