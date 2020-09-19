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Общество

В России предложили размещать на пиротехнике предупреждающие картинки

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился к главе МЧС России Евгению Зиничеву и предложил размещать на упаковке пиротехники предупреждающую информацию и изображения последствий неправильного использования товара. Об этом пишет газета «Известия».

«Просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части установления обязанности производителей пиротехнических товаров, реализуемых в России, наносить на 50 % упаковки своих изделий предупреждающую информацию, а также изображения последствий небезопасного обращения с данной продукцией», – написал Дмитрий Курдесов.

Он также подчеркнул, что использование бытовой пиротехники, салютов и петард, особенно во время крупных праздников, регулярно влечёт за собой массовые травмы рук и лица, ожоги. Кроме того, нередки случаи, когда использование пиротехники приводило к повреждению стёкол в многоквартирных домах и пожарам.

По мнению общественника, эти инциденты происходят из-за беспечного отношения потребителя и плохого понимания того, чем грозит неправильное использование пиротехники. 

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