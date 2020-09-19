0
13:27
Стартовал 8-й Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен»
13:03
Елена Полонская: Благодаря губернатору Псков продолжает активно презентовать международный потенциал
12:50
Елена Полонская презентовала Псков на Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде
12:23
На медиафоруме «Россия и Ганза» Елена Полонская рассказала о международном сотрудничестве Пскова
11:32
Михаил Ведерников: Несмотря на ситуацию с COVID-19, явка на выборах была высокой
10:59
Ещё 42 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
10:35
Газета «Сельская новь» Бежаницкого района отмечает 90-летие
Еще новости
Общество

Псковская делегация участвует в X Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде

Псковская делегация принимает участие в X Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде, которые проходят с 17 по 20 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Руководитель делегации глава Пскова Елена Полонская 19 сентября выступит на пленарном заседании медиафорума «Россия и Ганза», а также на общем собрании Союза русских Ганзейских городов.

В программе четырёх дней запланированы мастер-классы, концерты, открытие мемориальных досок почётных граждан города, сельскохозяйственная ярмарка, парад судов, велопарад, турнир по шашкам и шахматам, медиафорум, а также мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города.

X Русские Ганзейские дни начались с заседания Совета Союза русских Ганзейских городов.

Все мероприятия организованы с учётом требований Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.

С 2002 года Псков официально входит в Международный Ганзейский союз Нового времени, с 2010-го – в Союз русских Ганзейских городов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Стартовал 8-й Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен»
19 сентября 2020
Стартовал 8-й Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен»
Елена Полонская: Благодаря губернатору Псков продолжает активно презентовать международный потенциал
19 сентября 2020
Елена Полонская: Благодаря губернатору Псков продолжает активно презентовать международный потенциал
Елена Полонская презентовала Псков на Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде
19 сентября 2020
Елена Полонская презентовала Псков на Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде
На медиафоруме «Россия и Ганза» Елена Полонская рассказала о международном сотрудничестве Пскова
19 сентября 2020
На медиафоруме «Россия и Ганза» Елена Полонская рассказала о международном сотрудничестве Пскова
Михаил Ведерников: Несмотря на ситуацию с COVID-19, явка на выборах была высокой
19 сентября 2020
Михаил Ведерников: Несмотря на ситуацию с COVID-19, явка на выборах была высокой
Ещё 42 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
19 сентября 2020
Ещё 42 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
Газета «Сельская новь» Бежаницкого района отмечает 90-летие
19 сентября 2020
Газета «Сельская новь» Бежаницкого района отмечает 90-летие
Псковская делегация участвует в X Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде
19 сентября 2020
Псковская делегация участвует в X Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде

Идет загрузка...