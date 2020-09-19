Псковская делегация участвует в X Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде

09:50, 19 сентября 2020, ПАИ

Псковская делегация принимает участие в X Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде, которые проходят с 17 по 20 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Руководитель делегации глава Пскова Елена Полонская 19 сентября выступит на пленарном заседании медиафорума «Россия и Ганза», а также на общем собрании Союза русских Ганзейских городов.

В программе четырёх дней запланированы мастер-классы, концерты, открытие мемориальных досок почётных граждан города, сельскохозяйственная ярмарка, парад судов, велопарад, турнир по шашкам и шахматам, медиафорум, а также мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города.

X Русские Ганзейские дни начались с заседания Совета Союза русских Ганзейских городов.

Все мероприятия организованы с учётом требований Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.

С 2002 года Псков официально входит в Международный Ганзейский союз Нового времени, с 2010-го – в Союз русских Ганзейских городов.