Псково-Печерский монастырь открывается для паломников 20 сентября

09:59, 19 сентября 2020, ПАИ

С 20 сентября 2020 года Псково-Печерский монастырь начинает принимать паломников и гостей без ограничений. Для богослужений открываются храмы, для посещения – монастырские пещеры и кельи старцев. Паломническая и экскурсионная службы будут работать ежедневно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Сообщается, что для расселения открыты паломнический центр и монастырская гостиница. Как и прежде, по понедельникам ограничен доступ в монастырские пещеры.

В четверг в монастыре братский день: богослужения совершаются только братией, проводится санитарная обработка помещений и уборка территории. В этот день для посещения с 10:00 до 18:00 открыта Михайловская площадь, часовня под Никольским храмом, работает свечная и иконная лавка. В 17:00 совершается пение акафиста святителю в Никольском храме.