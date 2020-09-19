16 новых случаев заражения COVID-19 выявили на кабельном заводе в Великих Луках

11:07, 19 сентября 2020, ПАИ

За сутки на кабельном заводе «Магна» в Великих Луках ещё 16 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Все контактные больные изолированы, никакой опасности нет», – написал Михаил Ведерников в сторис.

В регионе остаются под наблюдением специалистов три вспышки коронавирусной инфекции, общее число заболевших в них достигает 85 человек.

В Савво-Крыпецком монастыре было выявлено 35 инфицированных, в Псково-Печерском монастыре – 26 заболевших, на кабельном заводе «Магна» в Великих Луках – 24 человека. 27 вспышек, зарегистрированных в регионе за время пандемии, Роспотребнадзор уже снял с контроля.

Ещё 16 сентября Александр Нестерук говорил о восьми сотрудниках завода «Магна», заболевших коронавирусом.