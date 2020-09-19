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Общество

16 новых случаев заражения COVID-19 выявили на кабельном заводе в Великих Луках

За сутки на кабельном заводе «Магна» в Великих Луках ещё 16 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram. 

«Все контактные больные изолированы, никакой опасности нет», – написал Михаил Ведерников в сторис. 

В регионе остаются под наблюдением специалистов три вспышки коронавирусной инфекции, общее число заболевших в них достигает 85 человек.

В Савво-Крыпецком монастыре было выявлено 35 инфицированных, в Псково-Печерском монастыре – 26 заболевших, на кабельном заводе «Магна» в Великих Луках – 24 человека. 27 вспышек, зарегистрированных в регионе за время пандемии, Роспотребнадзор уже снял с контроля.

Ещё 16 сентября Александр Нестерук говорил о восьми сотрудниках завода «Магна», заболевших коронавирусом.

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16 новых случаев заражения COVID-19 выявили на кабельном заводе в Великих Луках Ещё 42 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 6065 человек заболели COVID-19 в России за сутки Более 233 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Псковским детям разрешили посещать торговые центры самостоятельно Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области» Почти шесть тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки Инфекционная больница в Пскове должна принять первых пациентов 25 сентября Ведерников: Запрета на дополнительные уроки в школах нет Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось втрое
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