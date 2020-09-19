На медиафоруме «Россия и Ганза» Елена Полонская рассказала о международном сотрудничестве Пскова

12:23, 19 сентября 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская на медиафоруме «Россия и Ганза», который проходит в Великом Новгороде в рамках X Ганзейских Русских дней, выступила с докладом-презентацией, где рассказала о международном сотрудничестве Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В 12 странах мира Псков имеет 17 породненных городов, с которыми заключены подписанные соглашения о сотрудничестве. Самому долголетнему партнерству - с финским городом Куопио - в следующем году исполняется 55 лет. В этом году 30-летие дружеских отношений Псков отмечает с немецким ганзейским городом Нойсом, который в 2022 году также станет столицей Международной Ганзы.

По мнению Елены Полонской активное сотрудничество с городами-побратимами позволило Пскову стать членом Международного Ганзейского союза Нового времени и использовать возможности этого членства. А именно, активно развивать туристическую сферу, и создавать условия для развития малого предпринимательства.

Явное подтверждение этому - 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени, а также 9-е Русские Ганзейские дни, которые были организованы в Пскове в прошлом году. Глава муниципалитета отметила, что подготовка началась с 2014 года, когда соответствующий Указ был подписан президентом РФ. Большое внимание было уделено главным достопримечательностям города, и крупным городским объектам, которые нуждались в реконструкции.

Таким образом, заброшенное здание гостиницы «Интурист» на берегу Великой превратилось в современный студенческий кампус, Областная научная библиотека открылась после полной реконструкции в июне 2020 года, центральный стадион города «Машиностроитель» находится в финальной стадии реконструкции. Объездная дорога «Северный обход» существенно разгрузила центр города от крупногабаритного транспорта и увеличила транспортную безопасность в центре города.

«39-е Международные ганзейские дни в Пскове 2019 года стали масштабным незабываемым для жителей и многочисленных гостей праздником именно благодаря участию русских ганзейских городов. Нам вместе удалось широко представить разнообразие русской культуры и богатство русских традиций. Еще раз выражаю искреннюю благодарность за участие русских ганзейских городов в псковской Ганзе и уверена в нашем дальнейшем плодотворном сотрудничестве в рамках Союза», - заключила Елена Полонская.