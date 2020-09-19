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Общество

Елена Полонская: Благодаря губернатору Псков продолжает активно презентовать международный потенциал

В выступлении на пленарном заседании медиафорума «Россия и Ганза» глава Пскова Елена Полонская рассказала, что за период подготовки к ганзейским дням в туристическую сферу привлечено около 5 млрд. рублей частных инвестиций. В преддверии Ганзы в городе были построены 8 новых частных гостиниц и открыто 6 новых точек общественного питания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

«Участие русских делегаций в Международной Ганзе за рубежом сделало возможным не только выполнять задачи стратегии государственной национальной политики РФ - а именно - формировать положительный имидж Российской Федерации за рубежом и популяризировать русскую культуру и язык - но и активно презентовать туристический потенциал русских ганзейских городов, распространяя материалы о местонахождении, достопримечательностях, контактах», - заметила глава Пскова.

Елена Полонская отметила, что благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова активно решались вопросы транспортной доступности — появились комфортные и быстрые поезда «Ласточка» из Санкт-Петербурга и обратно, активно заработал псковский аэропорт. «Благодаря губернатору Псков продолжает активно презентовать международный потенциал», - подчеркнула глава муниципалитета. Все это привело к тому, что в 2019 году в Пскове зафиксирован максимальный за всю историю наблюдений прирост туристического потока, а псковскую Ганзу за 4 дня фестиваля посетило 200000 тысяч гостей.

В Великом Новгороде проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню города и X Русским Ганзейским дням. 

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