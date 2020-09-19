Ведущий тренер псковской спортшколы «Ника» Михаил Самарин скончался в возрасте 49 лет

15:17, 19 сентября 2020, ПАИ

18 сентября в возрасте 49 лет скоропостижно скончался ведущий тренер спортивной школы олимпийского резерва «Ника» по гребле на байдарках и каноэ Михаил Самарин. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковский спорт».

Михаил Самарин проработал на базе 20 лет. Он был мастером спорта, тренером высшей категории, среди воспитанников которого мастер спорта России международного класса Александр Николаев.

Уточняется, что отпевание Михаила Самарина состоится во вторник в 10:00 в церкви Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы.

«Невосполнимая утрата для близких и псковского спорта», – подчеркнули в «Псковском спорте».