Губернатор поблагодарил соблюдающих требования Роспотребнадзора псковичей

14:38, 20 сентября 2020, ПАИ

«Эпидемиологическая ситуация в Псковской области остаётся стабильной и контролируемой. Летом некоторые эксперты говорили о возможности второй волны заболевания коронавирусом в сентябре. Мы видим, что эти опасения не подтверждаются и сентябрь должен пройти спокойно», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем очередном видеообращении в Instagram.

По его словам, по сравнению с серединой августа динамика роста новых случаев снизилась почти на 40%. Ведерников считает, что это, безусловно, результат общей работы всей системы здравоохранения, санитарных служб, администрации области, муниципальных органов власти, руководителей предприятий и организаций, которые соблюдают разработанные регламенты безопасности.

Глава региона выразил слова благодарности всем жителям Псковской области, которые следуют требованиям и предписаниям Роспотребнадзора, используют средства индивидуальной защиты и дезинфекторы, соблюдают социальную дистанцию.

«В первую очередь, благодаря вам Псковская область стабильно остаётся в числе регионов, где ситуация с коронавирусом остаётся полностью контролируемой. Об этом, кстати, в разговоре с президентом сказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова», - заключил Михаил Ведерников.