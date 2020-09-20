Псковский губернатор призвал подростков не устраивать «гулянки» в торговых центрах

14:37, 20 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем очередном видеообращении к жителям региона прокомментировал снятие запрета на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения взрослых. В частности, глава региона призвал подростков не устраивать «гулянки» в торговых центрах и на их территории.

«Друзья, мы пошли вам навстречу и сняли действующий запрет. Прошу вас отнестись к этому шагу корректно. Соблюдайте все требования Роспотребнадзора и не устраивайте гулянки на территории торговых центров. Это, как и прежде, зона высокого риска для здоровья», - подчеркнул губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, действующий в регионе противовирусный Указ предоставляет все необходимые условия для стабильной работы экономики, и при этом сохраняет набор принципиально важных мер по защите и сохранению здоровья населения.

«Сейчас Указ полностью соответствует эпидситуации, и существенных изменений не требуется», - заключил губернатор.