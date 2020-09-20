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Общество

Псковский губернатор призвал подростков не устраивать «гулянки» в торговых центрах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем очередном видеообращении к жителям региона прокомментировал снятие запрета на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения взрослых. В частности, глава региона призвал подростков не устраивать «гулянки» в торговых центрах и на их территории. 

«Друзья, мы пошли вам навстречу и сняли действующий запрет. Прошу вас отнестись к этому шагу корректно. Соблюдайте все требования Роспотребнадзора и не устраивайте гулянки на территории торговых центров. Это, как и прежде, зона высокого риска для здоровья», - подчеркнул губернатор. 

По словам Михаила Ведерникова, действующий в регионе противовирусный Указ предоставляет все необходимые условия для стабильной работы экономики, и при этом сохраняет набор принципиально важных мер по защите и сохранению здоровья населения. 

«Сейчас Указ полностью соответствует эпидситуации, и существенных изменений не требуется», - заключил губернатор. 

 

 

 

 

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