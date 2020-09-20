Михаил Ведерников попросил псковичей не спамить однотипными сообщениями

14:36, 20 сентября 2020, ПАИ

«Спам очень мешает. Из-за него легко пропустить действительно важные обращения, когда людям срочно нужна помощь. Прошу вас, не забивайте директ и ленту однотипными сообщениями. Давайте уважать друг друга и не лишать помощи тех, кому она срочно нужна», – обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём очередном видеообращении к жителям региона.

По его словам, некоторые люди в попытке как можно быстрее донести информацию до губернатора устраивают спам-кампании, когда десятки людей репостят одну и ту же информацию с призывом как можно быстрее разобраться.

Ведерников подчеркнул, что старается уделять внимание каждому обращению в директ, но иногда их приходит более ста в сутки.

«Я ничего не пропускаю и по мере возможности всегда стараюсь помочь. Достаточно тега, чтобы я увидел пост или обращение», – заключил глава региона.