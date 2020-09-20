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Общество

Михаил Ведерников попросил псковичей не спамить однотипными сообщениями

Фото ПАИ.

«Спам очень мешает. Из-за него легко пропустить действительно важные обращения, когда людям срочно нужна помощь. Прошу вас, не забивайте директ и ленту однотипными сообщениями. Давайте уважать друг друга и не лишать помощи тех, кому она срочно нужна», – обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём очередном видеообращении к жителям региона. 

По его словам, некоторые люди в попытке как можно быстрее донести информацию до губернатора устраивают спам-кампании, когда десятки людей репостят одну и ту же информацию с призывом как можно быстрее разобраться. 

Ведерников подчеркнул, что старается уделять внимание каждому обращению в директ, но иногда их приходит более ста в сутки. 

«Я ничего не пропускаю и по мере возможности всегда стараюсь помочь. Достаточно тега, чтобы я увидел пост или обращение», – заключил глава региона. 

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