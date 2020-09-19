В Туле открыт первый в России мемориал энергетикам – героям Великой Отечественной войны

21:11, 19 сентября 2020, ПАИ

Он увековечил память энергетиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и обеспечивших электроснабжение тыла. Комплекс возведён по инициативе генерального директора «Россетей» Павла Ливинского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сообщили в пресс-службе «Россетей».

В торжественной церемонии открытия участвовали заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Строительство мемориала началось в 2019 году в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. Проект архитектурного решения выбрали работники электросетевого комплекса – в онлайн-голосовании приняли участие 16 467 человек.

Комплекс площадью один гектар состоит из пяти площадок, посвящённых каждому году войны. Центральная аллея ведёт к обелиску в форме опоры высоковольтной линии электропередачи. Его высота составляет 14,18 м – столько же дней длилась война. Перед обелиском расположен Вечный огонь, частицу которого доставили из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата.

Монумент увенчан изображением ордена Победы – высшей награды Великой Отечественной войны. С двух сторон от него расположены тематические сюжетные барельефы и гранитные стелы с именами 72 энергетиков-героев.

«В военные годы многим работникам отрасли пришлось стать солдатами. На долю энергетиков, оставшихся на своих местах, выпали не менее сложные испытания. Это первый в России масштабный мемориал, посвящённый подвигам всех энергетиков – фронтовиков и тружеников тыла. Символично, что он находится в Туле. Ведь электроснабжение оружейной столицы сохранялось даже в дни тяжёлых боёв», – отметил Павел Ливинский.