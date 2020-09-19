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100 литров портвейна без документов изъяла полиция из псковского магазина

Более полутонны алкоголя обнаружили в ходе рейда и в островском кафе.

В поисках незаконной реализации алкоголя сотрудникам УМВД России по Псковской области удалось выявить 15 правонарушений

Как сообщают в УМВД России по Псковской области, в одном из кафе города Острова полицейские обнаружили и изъяли более полутонны алкоголя без документов, подтверждающих легальность его производства и реализации.

В числе изъятого 350 литров водки, коньяк, виски и портвейн. Кроме того, в этом заведении продавали алкоголь на вынос без вскрытия тары.

Аналогичное правонарушение выявлено в псковском продуктовом магазине. Здесь полицейские изъяли более 100 литров портвейна. Владельцу придётся нести ответственность по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ.

Ещё столько же горячительного изъято в магазине в деревне Карпово Островского района. В этой торговой точке к тому же продавали пиво в таре более 1,5 литра, что запрещено законом.

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