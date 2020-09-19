В Трудовой кодекс России внесут правила дистанционной работы
Министр труда заявил об этом сегодня на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, передают «Известия».
Антон Котяков рассказал, что основной задачей поправок станет сохранение прав россиян: «Новшество позволит многим работникам трудиться дистанционно. Здесь мы понимаем прекрасно, что вносимые изменения формируют новые предпосылки для трудовой мобильности».
21 июля депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект о регулировании дистанционной работы. Так, например, сотрудникам гарантируется время, когда они могут не выходить на связь с работодателем.
Проект закон содержит и перечень причин для увольнения дистанционных работников.