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Общество

В Трудовой кодекс России внесут правила дистанционной работы

Фото с сайта pixabay.com.

Министр труда заявил об этом сегодня на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, передают «Известия».

Антон Котяков рассказал, что основной задачей поправок станет сохранение прав россиян: «Новшество позволит многим работникам трудиться дистанционно. Здесь мы понимаем прекрасно, что вносимые изменения формируют новые предпосылки для трудовой мобильности».

21 июля депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект о регулировании дистанционной работы. Так, например, сотрудникам гарантируется время, когда они могут не выходить на связь с работодателем.

Проект закон содержит и перечень причин для увольнения дистанционных работников.

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