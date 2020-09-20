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Общество

Привиться от гриппа и пневмоккока рекомендовал жителям Псковской области губернатор

Фото ПАИ.

Псковский губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении в Instagram призвал псковичей прививаться от гриппа и пневмокковой инфекции. 

Он напомнил, что в Псковскую область пришла первая партии вакцин от коронавируса. В регион поступило 42 дозы для медицинских работников.  Массовое вакцинирование начнётся после завершения клинических испытаний. По словам Ведерникова,  скорее всего это произойдёт зимой.

«Пока же стоит задуматься о вакцине от гриппа и пневмококковой инфекции. Безусловно, это рекомендательные меры, но в этом сезоне ожидается несколько достаточно опасных штаммов, от которых стоит защитить и себя, и своих близких. Особенно это касается групп риска: это дети, пожилые люди старше 65 лет, а также часто страдающие ОРВИ-заболеваниями взрослые», – обратился к жителям региона губернатор.

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