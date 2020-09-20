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Общество

В социальные объекты Псковской области тепло придет в начале следующей недели

Во все социальные учреждения Псковской области тепло придет в начале следующей недели, сообщил в своем видеообращении в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

Он отметил, что,  учитывая общую эпидемиологическую ситуацию и начало сезонных заболеваний, приоритетными в подключении отопления являются социальные и образовательные учреждения. Уже начали подключать к отоплению детские сады и школы в Пскове, Великих Луках и в районах, где есть горячее водоснабжение.

«К понедельнику социальные учреждения будут подключены в 18 районах, остальные будут подключены в начале следующей недели», - заверил глава региона.

Он также отметил, что в некоторых жилых домах Пскова и Великих Лук уже с 17 сентября стартовал режим протапливания, в других завершается наладка и настройка отопления.

Губернатор обратил внимание на то, что для запуска отопительного сезона среднесуточная температура должна держаться ниже 8 градусов в течение пяти суток. На прошедшей же неделе по области этот показатель оставался на уровне 10-11 градусов, а в ближайшие дни синоптики ожидают ещё большего потепления. Тем не менее жилищный фонд подключается по мере готовности.

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