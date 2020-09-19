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Культура

Сето Псковской области выступили на всероссийском фестивале

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

 

На мероприятии собрались финно-угорские и самодийские народы.

Псковскую область представляет детский этнографический ансамбль Tsirgukõsõ из Печорской лингвистической гимназии при поддержке ПРОО «Этнокультурное общество сето».

«На фестивале поём национальные песни, играем на гармони и танцуем, привезли выставку декоративно-прикладного искусства, принимаем участие в конференции, делаем мастер-классы по рукоделию и танцам», – рассказали ПАИ участники мероприятия.

Ансамбль в этом году отпразднует 17 лет.

Всероссийский фестиваль художественного творчества коренных малочисленных финно-угорских и самодийских народов проходит в шестой раз. В этом году он открылся 18 сентября в городе Выборг Ленинградской области и продлится до 20 сентября .

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