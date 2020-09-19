Сето Псковской области выступили на всероссийском фестивале
На мероприятии собрались финно-угорские и самодийские народы.
Псковскую область представляет детский этнографический ансамбль Tsirgukõsõ из Печорской лингвистической гимназии при поддержке ПРОО «Этнокультурное общество сето».
«На фестивале поём национальные песни, играем на гармони и танцуем, привезли выставку декоративно-прикладного искусства, принимаем участие в конференции, делаем мастер-классы по рукоделию и танцам», – рассказали ПАИ участники мероприятия.
Ансамбль в этом году отпразднует 17 лет.
Всероссийский фестиваль художественного творчества коренных малочисленных финно-угорских и самодийских народов проходит в шестой раз. В этом году он открылся 18 сентября в городе Выборг Ленинградской области и продлится до 20 сентября .