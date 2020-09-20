Массового возвращения к дистанционке не будет – псковский губернатор

14:41, 20 сентября 2020, ПАИ

Михаил Ведерников в своём традиционном недельном видеообращении в Instagram заверил родителей псковских школьников, что речи о возвращении к массовому дистанционному режиму обучения нет.

Он отметил, что, несмотря на отдельные сложности, в целом учебный год начался и проходит спокойно.

«Хочу ещё раз успокоить родителей: о массовом возвращении к дистанционному режиму обучения никто даже речь не ведёт», – отметил губернатор, добавив, есть отдельный случай, когда по предписанию Роспотребнадзора школа временно ушла на период проведения профилактических мероприятий.

Также он напомнил, что есть случай перехода на дистанционное обучение в Великолукской академии физической культуры, где эта мера была принята сугубо по решению руководства, без согласования с главным санитарным врачом.

«В целом мы двигаемся уверенно, обучение будет продолжаться в очном режиме», – заключил Михаил Ведерников.