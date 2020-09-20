Михаил Ведерников назвал сроки завершения ремонта на дорогах Пскова
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении в Instagram сообщил, когда закончатся ремонты на дорогах в регионе.
Он отметил, что 92 км дорог из 172 запланированных на год в Псковской области уже введены в эксплуатацию.
«В целом в области работы идут хорошими темпами, и в рамках нацпроекта БКАД Псковская область сейчас входит в число 30 лучших субъектов страны», – сообщил Михаил Ведерников.
По словам главы региона, работы на улицах Яна Фабрициуса и Гражданской, Индустриальной и Инженерной будут завершены к концу ноября – началу декабря.
Ремонт на улице Поземского от Троицкого моста до улицы Набат планируется закончить в декабре. В следующем году реконструкция продолжится.