Михаил Ведерников назвал сроки завершения ремонта на дорогах Пскова

14:42, 20 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении в Instagram сообщил, когда закончатся ремонты на дорогах в регионе.

Он отметил, что 92 км дорог из 172 запланированных на год в Псковской области уже введены в эксплуатацию.

«В целом в области работы идут хорошими темпами, и в рамках нацпроекта БКАД Псковская область сейчас входит в число 30 лучших субъектов страны», – сообщил Михаил Ведерников.

По словам главы региона, работы на улицах Яна Фабрициуса и Гражданской, Индустриальной и Инженерной будут завершены к концу ноября – началу декабря.

Ремонт на улице Поземского от Троицкого моста до улицы Набат планируется закончить в декабре. В следующем году реконструкция продолжится.