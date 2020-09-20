Филармонический сезон откроется в Пскове 2 октября очным концертом

14:43, 20 сентября 2020, ПАИ

Михаил Ведерников в своем видеообращении в Instagram напомнил горожанам об открытии юбилейного, 25-го сезона Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, которое состоится 2 октября.

«Впервые более чем за полгода оркестр даст концерт в зале. Основной темой будет 250-летие дня рождения Бетховена. Покупайте билеты, пока они в наличии!» – призвал губернатор Псковской области.

Также он поблагодарил организаторов фестиваля «Музыка на воде», который прошел в августе и сентябре в Пскове.

«Получилось очень сильное, красивое, запоминающееся мероприятие, после которого осталась память на долгое время – новый фонтан в дендропарке», - высказался о концерте на Мирожке глава региона и напомнил, что новый фонтан работает с четверга по воскресенье с 20 до 22 часов.

«Приходите, фотографируйте и выкладывайте в соцсетях с тегом #лилияПсков. Автору лучшей фотографии наша филармония обещает сюрприз» - сообщил глава области.