Пкович пытался украсть продукты из магазина в пять утра
Росгвардейцы предотвратили кражу из охраняемого объекта, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
20 сентября в Пскове сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который пытался совершить кражу из магазина.
В 5:30 часов экипажу группы задержания поступила информация, что в магазине на улице Юбилейной сработала охранная сигнализация.
Прибыв на место происшествия через 3 минуты, росгвардейцы обнаружили следы проникновения – разбитое стекло в окне и убегающего от магазина мужчину.
Рогвардецы задержали подозреваемого, который пытался совершить кражу продуктов питания.
Им оказался 56-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.