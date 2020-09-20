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Общество

Пкович пытался украсть продукты из магазина в пять утра

Пскович утром 20 сентября пробрался в магазин и был задержан. Фото ПАИ.

Росгвардейцы предотвратили кражу из охраняемого объекта, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

20 сентября в Пскове сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который пытался совершить кражу из магазина.

В 5:30 часов экипажу группы задержания поступила информация, что в магазине на улице Юбилейной сработала охранная сигнализация.

Прибыв на место происшествия через 3 минуты, росгвардейцы обнаружили следы проникновения – разбитое стекло в окне и убегающего от магазина мужчину.

Рогвардецы задержали подозреваемого, который пытался совершить кражу продуктов питания.

Им оказался 56-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

 

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