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Общество

20 сентября в Псковской области ожидается умеренно тёплая погода

Фото: Дарья Хваткова

20 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского гидрометцентра, ночью температура по области составит от +3 до +8 градусов, днём воздух прогреется до +15 градусов.

Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление – высокое.

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