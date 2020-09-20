20 сентября в Псковской области ожидается умеренно тёплая погода

10:26, 20 сентября 2020, ПАИ

20 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского гидрометцентра, ночью температура по области составит от +3 до +8 градусов, днём воздух прогреется до +15 градусов.

Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление – высокое.