Вирусолог рассказал о необычности распространения коронавируса в России

11:06, 20 сентября 2020, ПАИ

Вирусолог, сотрудник Центра имени Гамалеи Феликс Ершов рассказал о странности российского распространения коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости».

«Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», — отметил Ершов.

По мнению Ершова, в России ещё не закончилась первая волна, а вторая может вообще не наступить. Рост же заболеваемости связан с развитием текущей эпидемиологической ситуации. Вирусолог считает, что беспокоиться о ситуации с COVID-19 граждане перестанут уже максимум через год.

«Через полгода-год это уже не будет проблемой. Подошли вакцины, появились способы борьбы, мы научились лечить заражённых. За полгода пандемии мы очень многое сделали, так что через год начнём забывать о коронавирусе», – добавил учёный.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что опасения, связанные с ожидаемой второй волной коронавируса в начале сентября, не подтвердились.