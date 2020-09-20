Ещё 42 жителя Псковской области заразились коронавирусом

11:02, 20 сентября 2020, ПАИ

Ещё 42 жителя Псковской области заразились COVID-19 за сутки. Общее число подтверждённых случаев инфицирования в регионе возросло до 5 133. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За сутки в Псковской области выздоровели два человека, всего – 3 889.

Количество летальных случаев остаётся неизменным – 65.

В Псковской области специалисты провели 94 676 исследований на коронавирус (за сутки – 515).

Статистика заболеваемости по районам: Псков – 1 652, Великие Луки – 1 038, Бежаницкий район – 59, Великолукский район – 207, Гдовский район – 89, Дедовичский район – 77, Дновский район – 112, Красногородский район – 43, Куньинский район – 47, Локнянский район – 19, Невельский район – 158, Новоржевский район – 28, Новосокольнический район – 143, Опочецкий район – 57, Островский район – 370, Палкинский район – 58, Печорский район – 102, Плюсский район – 104, Порховский район – 179, Псковский район – 441, Пустошкинский район – 28, Пушкиногорский район – 16, Пыталовский район – 30, Себежский район – 38, Стругокрасненский район – 51, Усвятский район – 26.