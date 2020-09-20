0
14:41
Массового возвращения к дистанционке не будет – псковский губернатор
14:40
Привиться от гриппа и пневмоккока рекомендовал жителям Псковской области губернатор
14:38
20 коек в великолукском корпусе новой инфекционной больницы отдадут детям
14:36
Михаил Ведерников попросил псковичей не спамить однотипными сообщениями
14:12
Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям Псковской области
13:25
В Пскове продаётся здание «Макдональдса»
12:22
В Пскове стартовал XXVII Пушкинский театральный фестиваль
Еще новости
Общество

Четыре человека пострадали в ДТП под Гдовом

Фото ПАИ.

Около пяти часов утра 20 сентября в Псковской области произошло ДТП с пострадавшими, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на выезде из  Гдова, на объездной дороге в сторону Пскова. Автомобиль «Форд-Фокус» серого цвета врезался в дерево и оказался в  кювете.  Сообщается, что пострадали четыре человека: женщина находилась без сознания, двое мужчин – в крови, состояние и пол четвёртого пострадавшего пока неизвестны.

Детали ДТП уточняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Массового возвращения к дистанционке не будет – псковский губернатор
20 сентября 2020
Массового возвращения к дистанционке не будет – псковский губернатор
Привиться от гриппа и пневмоккока рекомендовал жителям Псковской области губернатор
20 сентября 2020
Привиться от гриппа и пневмоккока рекомендовал жителям Псковской области губернатор
20 коек в великолукском корпусе новой инфекционной больницы отдадут детям
20 сентября 2020
20 коек в великолукском корпусе новой инфекционной больницы отдадут детям
Михаил Ведерников попросил псковичей не спамить однотипными сообщениями
20 сентября 2020
Михаил Ведерников попросил псковичей не спамить однотипными сообщениями
Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям Псковской области
20 сентября 2020
Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям Псковской области
В Пскове продаётся здание «Макдональдса»
20 сентября 2020
В Пскове продаётся здание «Макдональдса»
В Пскове стартовал XXVII Пушкинский театральный фестиваль
20 сентября 2020
В Пскове стартовал XXVII Пушкинский театральный фестиваль
Четыре человека пострадали в ДТП под Гдовом
20 сентября 2020
Четыре человека пострадали в ДТП под Гдовом

Идет загрузка...