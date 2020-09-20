Четыре человека пострадали в ДТП под Гдовом
Около пяти часов утра 20 сентября в Псковской области произошло ДТП с пострадавшими, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на выезде из Гдова, на объездной дороге в сторону Пскова. Автомобиль «Форд-Фокус» серого цвета врезался в дерево и оказался в кювете. Сообщается, что пострадали четыре человека: женщина находилась без сознания, двое мужчин – в крови, состояние и пол четвёртого пострадавшего пока неизвестны.
Детали ДТП уточняются.