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В Пскове стартовал XXVII Пушкинский театральный фестиваль
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Общество

В Пскове стартовал XXVII Пушкинский театральный фестиваль

Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции

В Пскове в воскресенье, 20 сентября, стартовал XXVII Пушкинский театральный фестиваль. По словам художественного руководителя Псковского драмтеатра Дмитрия Месхиева, в этом году представлена сильнейшая программа фестиваля за последние несколько лет.

На пресс-конференции 18 сентября Месхиев отметил, что из-за пандемии фестиваль был разделён на две программы. Первая прошла онлайн и с большим успехом, её посмотрели более 65 тысяч раз. Основная программа фестиваля была перенесена на сентябрь, за что Дмитрий Месхиев поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова и администрацию Псковской области. «Главное, что он состоялся», – отметил худрук театра.

Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции

Неформальное открытие фестиваля состоится в 12:00 на улице Пушкина. Это будет «Поэтическая эстрада», с которой прозвучат стихи Пушкина в исполнении артистов Псковского академического театра драмы.

Откроется сам фестиваль моноспектаклем «Истории петербургского повесы» Ильи Тиунова в 14:00. Актёр петербургского «Небольшого драматического театра» Илья Тиунов представит вниманию зрителей путешествие по петербургским произведениям и биографии Александра Сергеевича Пушкина. Продолжительность спектакля – 1 час 15 минут без антракта.

Официальное открытие фестиваля состоится во время вечерней программы перед спектаклем «Пиковая дама» Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького. Спектакль будет показан в 16:00 и 19:00. «Несмешной анекдот в одном действии по мотивам повести А.С. Пушкина», – кратко описал спектакль режиссёр Константин Солдатов.

"Пиковая дома" Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции

«Пиковая дама», выполненная в стилистике дарк-кабаре и наполненная множеством оригинальных режиссёрских находок, была с восторгом принята зрителями. Спектакль впечатлил не только неожиданным прочтением известного сюжета, но и яркими актёрскими работами», – прокомментировала спектакль Краснодарская телекомпания «Кубань ТВ». Продолжительность спектакля – 1 час 15 минут без антракта.

Билеты на два спектакля фестиваля проданы уже полностью: на «Лавр» театра «На Литейном» и на «Село Степанчиково и его обитатели» Псковского театра драмы.

Схема рассадки на мероприятиях фестиваля будет соответствовать рекомендациям Роспотребнадзора.

Насыщенную программу XXVII Пушкинского театрального фестиваля можно посмотреть на сайте. В ней также значатся бесплатные творческие встречи и лекции.

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