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Общество

В Великолукских лесах бродит медведица

Фото Андрея Степанова

«Уважаемые жители деревни Веретье-1 Переслегинской волости и близлежащей округи! По сообщению ЕДДС Великолукского района, в лесу ходит медведица», – пишет районная газета «Наш путь» в воскресенье, 20 сентября.

Как сообщили Псковскому агентству информации в единой дежурно-диспетчерской службе по Великолукскому району, мужчина позвонил им по номеру 112 и рассказал, что издалека увидел попавшего в петлю медвежонка, рядом с которым стояла медведица. Он обратился с просьбой предоставить трактор или лесовоз, для того чтобы спугнуть животных. Возможно, медведица сама помогла выбраться медвежонку и в скором времени они покинули место, где их видели.

В связи с этим грибников просят быть осторожными.

«Какой кошмар! Не дай бог, кто-нибудь попадёт на неё», – отметили в комментариях под публикацией.

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