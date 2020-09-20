В Великолукских лесах бродит медведица

13:17, 20 сентября 2020, ПАИ

«Уважаемые жители деревни Веретье-1 Переслегинской волости и близлежащей округи! По сообщению ЕДДС Великолукского района, в лесу ходит медведица», – пишет районная газета «Наш путь» в воскресенье, 20 сентября.

Как сообщили Псковскому агентству информации в единой дежурно-диспетчерской службе по Великолукскому району, мужчина позвонил им по номеру 112 и рассказал, что издалека увидел попавшего в петлю медвежонка, рядом с которым стояла медведица. Он обратился с просьбой предоставить трактор или лесовоз, для того чтобы спугнуть животных. Возможно, медведица сама помогла выбраться медвежонку и в скором времени они покинули место, где их видели.

В связи с этим грибников просят быть осторожными.

«Какой кошмар! Не дай бог, кто-нибудь попадёт на неё», – отметили в комментариях под публикацией.