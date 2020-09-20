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Общество

Союз писателей выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Исаева

Фото: официальный сайт Псковского регионального отделения Союза писателей России

Правление Псковского регионального отделения Союза писателей России выразило соболезнования в связи со смертью Игоря Исаева.

20 сентября на сорок седьмом году жизни скоропостижно скончался поэт, член Союза писателей России с 2001 года.

Псковский поэт Станислав Золотцев отзывался об Исаеве как о человеке иной породы, крепкой натуре, «твёрдом орешке», который воспринимает уроки неторопливо, пишет несуетно, но чувствуется, что он, учитель литературы в сельской школе, умеет не только учить, но и учиться, причём очень творчески. «Лично для меня это означает прежде всего то, что Слово Русское для него не только школьный «предмет», но – судьба. Не профессия, но – призвание», – отмечал писатель.

«Творческий путь Игоря Олеговича пресёкся на высокой поэтической строке, когда поэт вошёл в полную силу, украшал и готов был ещё более украсить русскую литературу прекрасными образцами поэзии! Увы, жизнь его трагически оборвалась. От имени псковских писателей выражаю соболезнование родным и близким покойного! Да упокоит его Господь в селениях праведных! Вечная память!» –  написал об Исаеве председатель правления Игорь Смолькин на официальном сайте Псковского регионального отделения Союза писателей России.

О времени и месте погребения поэта будет сообщено дополнительно.

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