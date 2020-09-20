Состоялся первый спектакль Пушкинского театрального фестиваля

18:51, 20 сентября 2020, ПАИ

XXVII Пушкинский театральный фестиваль в Пскове открылся постановкой «Пиковая дама» Краснодарского академического театра драмы, передаёт корреспондент ПАИ.

Публику поприветствовали главный режиссёр театра Арсений Фогелев и режиссёр спектакля Константин Солдатов.

«Для нас большая честь открывать Пушкинский фестиваль. Для нас, для спектакля «Пиковая дама», это первый фестиваль, для Арсения в качестве главного режиссёра тоже. Я безмерно благодарен Александру Сергеевичу. Мы с артистами получали огромное удовольствие, работая над этой мистической историей», - сказал Константин Солдатов.

Краснодарский театр довёл мистицизм рассказа до комического эксцентризма. Повествователем «Пиковой дамы» стал у Солдатова культовый музыкант Том Уэйтс, песни которого врывались в рассказ.

Для Краснадарского театра драмы это был первый спектакль сезона, так как в регионе еще закрыты театры.

Второй показ «Пиковой дамы» пройдет сегодня, 20 сентября, в 19:00.