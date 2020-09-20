Полёт МКС будет виден ночью до 10 октября

20:11, 20 сентября 2020, ПАИ

Станция будет видна как звезда, перемещающаяся с юго-запада на юго-восток.

Россияне смогут видеть МКС на ночном небе с 20 сентября по 10 октября, передаёт ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

«На большей части нашей страны начинается очередной сезон видимости пролётов Международной космической станции! И мы снова можем передать привет МКС и помахать рукой «жителям» орбитального дома – Ивану, Анатолию и Крису», – говорится в сообщении госкорпорации.

Сейчас на станции находятся россияне Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и американец Крис Кэссиди.