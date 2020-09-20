0
22:06
О реализации нацпроектов, благоустройстве, подрядчиках и приятных сюрпризах – в интервью Александра Братчикова
20:56
Ремонт водопроводных сетей в Усвятах завершится в начале октября
19:28
Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
17:37
18 градусов тепла и небольшой дождь обещают псковичам в понедельник
16:26
Поэт Игорь Исаев скончался на 47-м году жизни
14:41
Массового возвращения к дистанционке не будет – псковский губернатор
14:40
Привиться от гриппа и пневмоккока рекомендовал жителям Псковской области губернатор
Еще новости
Общество

Полёт МКС будет виден ночью до 10 октября

Фото с сайта pixabay.com.

 

Станция будет видна как звезда, перемещающаяся с юго-запада на юго-восток.

Россияне смогут видеть МКС на ночном небе с 20 сентября по 10 октября, передаёт ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

«На большей части нашей страны начинается очередной сезон видимости пролётов Международной космической станции! И мы снова можем передать привет МКС и помахать рукой «жителям» орбитального дома – Ивану, Анатолию и Крису», – говорится в сообщении госкорпорации.

Сейчас на станции находятся россияне Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и американец Крис Кэссиди.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Ремонт водопроводных сетей в Усвятах завершится в начале октября
20 сентября 2020
Ремонт водопроводных сетей в Усвятах завершится в начале октября
Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
20 сентября 2020
Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
18 градусов тепла и небольшой дождь обещают псковичам в понедельник
20 сентября 2020
18 градусов тепла и небольшой дождь обещают псковичам в понедельник
Поэт Игорь Исаев скончался на 47-м году жизни
20 сентября 2020
Поэт Игорь Исаев скончался на 47-м году жизни
Массового возвращения к дистанционке не будет – псковский губернатор
20 сентября 2020
Массового возвращения к дистанционке не будет – псковский губернатор
Привиться от гриппа и пневмоккока рекомендовал жителям Псковской области губернатор
20 сентября 2020
Привиться от гриппа и пневмоккока рекомендовал жителям Псковской области губернатор
20 коек в великолукском корпусе новой инфекционной больницы отдадут детям
20 сентября 2020
20 коек в великолукском корпусе новой инфекционной больницы отдадут детям
Михаил Ведерников попросил псковичей не спамить однотипными сообщениями
20 сентября 2020
Михаил Ведерников попросил псковичей не спамить однотипными сообщениями

Идет загрузка...