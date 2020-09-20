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Общество

Ремонт водопроводных сетей в Усвятах завершится в начале октября

Фото: газета "Новая жизнь".

 

Теперь все дома на улице Максима Горького могут быть подключены к водопроводу.

Ремонт сетей ведётся с начала сентября, сообщает газета «Новая жизнь». По его окончании жители ранее не подключённых к сети домов – это 10 % всех строений улицы Максима Горького – смогут получить воду. Уже поданы три первые заявки.

Подрядчик провёл вскрытие инженерных коммуникаций и начал работы по укладке трубопровода, монтажу стыковых соединений, спайке трубопровода.

К началу октября будут готовы водопроводная сеть длиной 550 м, участок дороги от перекрёстка на улице Карла Маркса и до конца улицы Горького. В посёлке появятся новые трубопровод, гидранты и колонки, сообщает заместитель главы района Римма Леонова.

Мастер строительно-монтажных работ Павел Синигов рассказал корреспондентам издания, что водопроводная сеть имела стопроцентный износ. Сейчас произведён демонтаж старых чугунных туб и проведена укладка новой полипропиленовой трассы. На улице появятся 12 колодцев с пожарными гидрантами и разводками для подключения домов к водопроводу.

Работы выполняются по региональной программе «Чистая вода». Область выделила на них более 1,5 млн рублей.

 

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