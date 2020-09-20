О реализации нацпроектов, благоустройстве, подрядчиках и приятных сюрпризах – в интервью Александра Братчикова

22:06, 20 сентября 2020, ПАИ

Глава администрации города Пскова Александр Николаевич Братчиков поделился с Максимом Андреевым, ведущим проекта «Лицом к городу» Псковского агентства информации, последними новостями из сферы ЖКХ и благоустройства города: почему нацпроекты стараются выполнять в срок, как заключаются контракты с подрядчиками, когда включат отопление и что планируется еще реконструировать.

«Кольцо» котельных

– Начнем, наверно, с того, что сейчас волнует всех псковичей: начало отопительного сезона.

– Отопительный сезон начат.

– Как город к этому подошел? Насколько это было сложно (или легко), учитывая, что накануне у нас была теплая зима? Какие сейчас планы на эту зиму, какие прогнозы?

– Строить прогноз, планы на зиму очень сложно, боюсь, что это даже Гидрометцентр сделать не может, хотя он прогнозирует. Но даже если на улице ноль градусов, все равно, если отопление не подать, будет очень холодно. Есть нормативы, при которых подается тепло в дома. На данном этапе подано тепло во все медицинские учреждения города Пскова, также подано тепло во все учреждения образования, в том числе и в дошкольные, потому что есть поручение губернатора. Мы также понимаем, что если в школах будет холодно (все-таки напряженность в связи с ковидом никуда не исчезла) и, не дай бог, начнутся массовые заболевания – это может сильно обострить текущую ситуацию. Поэтому мы заранее предусмотрели, чтобы в школах было тепло и комфортно. Что касается жилищного фонда, все тоже готово, даже можно подключать сейчас, но есть несколько нюансов, которые необходимо решить жителям. В первую очередь должны быть индивидуальные тепловые пункты в домах – это, скорее всего, новые дома, недавно введенные в эксплуатацию. И второе – жители многоквартирного дома должны провести собрание и более половины должны проголосовать, чтоб отопление было включено. Тогда управляющая компания обязана будет подключить тепло к этим домам. Вот эти два нюанса, которые необходимо решить. Подача тепла в многоквартирные дома запланирована 28 сентября, но если на улице температура будет устойчиво меньше 8 градусов, как гласит федеральный закон, то мы включим тепло раньше. По прогнозу следующая неделя, начиная с выходных, теплая, то есть резких похолоданий, ночных заморозков пока не предвидится. Но мы в любом случае готовы к тому, чтобы быстро подать тепло во все многоквартирные дома.

– Сергей Грахов, начальник областного комитета по ЖКХ, говорил, что в области готовятся запускать такое ноу-хау, как режим протапливания, когда котельные начинают работать вполсилы, и это нивелирует обычный негатив в начале осени. Для Пскова такой режим возможен?

– Я не буду оспаривать слова Сергея Грахова, но не очень понимаю, что такое режим протапливания. Котельная или работает, или не работает, вопрос, с какой мощностью она будет работать. И опять же, есть нормативы подачи теплоносителя в сеть, и мы не можем по-другому его подавать. А то, что касается индивидуальных тепловых пунктов, тепло подается в тепловые пункты, а там дальше идет сеть непосредственно многоквартирного дома, и там стоят теплообменники, которые принимают тепло из нашей сети в свою. Вот этим теплообменником можно регулировать температуру подачи тепла в дом, и вообще он позволяет всегда жить в более-менее комфортных условиях. Если на улице -30, температура теплоносителя значительно выше, если на улице +6, не надо подавать в дом температуру теплоносителя градусов 60-70 – дома будет очень жарко. Поэтому как такового протапливания у нас нет, просто котельная включена в режим подачи того количества тепла, которое необходимо сейчас потребителям. При необходимости еще есть такая функция, как закольцованность котельных. Не все котельные работают на один и тот же район, есть районы, где может работать одна, две или, скажем, три котельные. В данном случае работа котельных минимальна, работают на минимальной мощности, чтоб тепла хватало. Будет увеличиваться разбор тепла – будут по каскаду подключаться дополнительные котельные, что позволит обеспечить то количество тепла, которое необходимо для домов.

– Будем надеяться, что в ближайшее время, если будет такая необходимость, псковичи убедятся, что тепло пошло.

– Два нюанса должны быть соблюдены. Если это центральный тепловой пункт (это в основном центр города), то такое сделать будет невозможно, мы должны подать тепло сразу во все дома.

(Не)добросовестность

– Этим летом было большое количество работ – дорожных, ремонтных. Большая часть – из них в рамках нацпроектов.

– Ну не совсем большая часть. Наверно, половина – это была «Безопасные и комфортные дороги», половина – это все-таки деньги областного дорожного фонда, которые были выделены городу для текущего ремонта дорожного полотна.

– Про нацпроекты и про их реализацию в городе хотелось бы отдельно поговорить: что сделано и что планируется еще.

– В рамках нацпроекта идет строительство садиков: это одна пристройка на 80 мест, новый садик, который строится сейчас в Борисовичах, достраивается и будет введен в эксплуатацию, и садик, который строится на территории третьей школы (это улица Алехина), на 270 мест. Первые два садика вопросов не вызывают, третий садик идет с отставанием от графика, но подрядчик уверяет всех, и мы ему максимально помогаем и верим, что он тоже этот объект сдаст до конца года. Это что касается непосредственно проекта «Демография». Где были выделены в этом году средства на ремонт в рамках «Безопасных и комфортных дорог», это уже сделано: это как раз виадук, Рижский проспект тоже в рамках БКД. Два объекта, которые очень волнуют горожан и меня в первую очередь, – это реконструкция улицы Яна Фабрициуса, пересечения с Гражданской и Металлистов, и реконструкция улицы Инженерной, пересечение с Индустриальной. Но дело все равно движется к концу. Я очень извиняюсь перед нашими горожанами, не все идет гладко с подрядчиком: подрядчик попался очень тяжелый, много времени приходится тратить на выяснение отношений, еще что-то. То, как он работает на территории, конечно, меня не устраивает: допускать таких подрядчиков к работе, я считаю, не совсем целесообразно. Но из-за 44-ФЗ мы не все можем сделать. На данном этапе круговое движение на Инженерной запущено. В целом, по отзывам в соцсетях, пробки практически ушли. Еще не запущен прямой поворот с улицы Инженерной на улицу Индустриальную: это будет дополнительная полоса, она сейчас отсыпана в щебне, за выходные подрядчик обещает ее тоже заасфальтировать. Можно будет беспрепятственно поворачивать с Инженерной на Индустриальную, фактически даже минуя круг, по краешку круга. Круговое движение в целом показывает, что это убирает переезд перекрестков. На улице Яна Фабрициуса то же самое: на выходных и в начале следующей недели будет укладка окончательных слоев асфальта на проезжую часть – это Гражданская, Яна Фабрициуса до Гражданской, последний кусочек отсыпки на Яна Фабрициуса от улицы Гражданской до Металлистов тоже будет закончен. Надеюсь, что в ближайший месяц-полтора мы эти два объекта введем в эксплуатацию и сможем порадовать наших жителей.

– Главы муниципалитетов и руководители бюджетных предприятий ссылаются на 44-й закон, на трудности с подрядчиком: мол, ты его выбираешь по самой низкой цене, потом у тебя с ним проблемы.

– Да, есть такое.

– Понятно, это порочная система, но все-таки какие выходы есть, чтобы таких ситуаций не допускать?

– Эта проблема у всех, не только у нас. Подрядчик выбирается просто: кто ниже дал цену, не имея достаточного опыта, который позволяет участвовать в конкурсе, – все, он выигрывает, и дальше нам приходится с ним, в общем-то, «развлекаться». В данном случае я правильно подобрал слово «развлекаться», потому что это назвать работой очень сложно. Еще проблема – ограниченные средства. Допустим, БКАД – это средства до конца 2020 года. Если средства будут не выбраны, их федеральный бюджет забирает обратно, и мы их дальше не сможем использовать, не сможем закончить улицы. Поэтому обязательно надо эти улицы закончить в этом году, чтоб можно было их завершить и заплатить полностью подрядчику. Безусловно, недочеты, которые будут выявлены в процессе эксплуатации в первую очередь первого года, первого полугода, весной подрядчик исправляет в рамках гарантии. В общем-то, сейчас эта работа ведется достаточно системно, планомерно, и все подрядчики понимают, что гарантийный ремонт неизбежен, его обязательно надо ХЪвыполнять. И опять же с Михаилом Юрьевичем [Ведерниковым-ПАИ] мы не раз выезжали на дороги, и он ставил задачу, чтобы ремонт осуществлялся картами. Я абсолютно с этим согласен: нельзя вырвать кусочки, засыпать изоляционной машиной. Там надо вырезать полноценную карту и полноценно асфальтировать. Еще очень большую работу мы провели с нашими муниципальными предприятиями: это восстановление асфальта дорожного покрытия после аварийно-ремонтных работ. Понятно, может сломаться труба, может потечь вентиль – дороги разрезаются, там все чинится, заменяется. Важно, чтобы по окончании они за собой исправили проезжую дорожную часть, и тогда проблем в дальнейшей эксплуатации не возникает.

Денежный форс-мажор

– Таких масштабных работ, мне кажется, давно не было, как в этом году.

– Чтобы весь город раскопать?

– Да. Большое количество жалоб, часто звучит: «Зачем начинать ремонт сразу везде, почему это не делать как-то локально?» Что на это можно ответить?

– Если делать совсем локально, мы это делать будем всю жизнь, и у нас никогда не получится так, что все дороги будут одновременно хорошими, это очень сложно. Но опять же мы ориентируемся на то количество денежных средств, которые нам выделяются. Вот у нас удалось получить средства в рамках «Духовных истоков»: это другой проект, не дорожный – это как раз реконструкция улицы Леона Поземского и парка Строителей. Деньги тоже выделены до конца этого года, мы должны обязательно ввести этот объект в эксплуатацию. Я очень понимаю людей, сам живу на Запсковье: очень сложно было проехать, когда улицы Герцена и Леона Поземского были закрыты, все это очень осложняло движение. Но сейчас круг открыли, и пробки просто ушли. Еще раз обращаюсь к нашим жителям: разметка нанесена, но она временная, это не значит, что она так и останется. Там еще нет верхнего, завершающего, износоустойчивого слоя, который будет позволять эксплуатировать эту дорогу не менее восьми лет: он еще будет укладываться. Но даже сейчас мы видим, что пробок там нет: пробок нет ни на Труда, ни на Леона Поземского. Еще у нас в проекте реконструкция Троицкого моста, что подразумевает расширение, чтобы были две полноценные полосы в ту и иную сторону. Сейчас, получается, три полосы. Две полноценные полосы (четыре полосы по две в каждую сторону) Троицкий мост по нормативу сделать не позволяет, там происходит сужение. Проект расширения моста уже есть. Соответственно, я обращался к Михаилу Юрьевичу, он обращался дальше в федеральные министерства для того, чтоб получить средства на капитальный ремонт этого моста и его расширение. Тогда мы сможем без проблем проезжать этот участок, и я думаю, вообще все пробки уйдут. Это будет по две полосы в каждом направлении от улицы Набат до площади Ленина. Помимо этого, у нас запланированы деньги в бюджет 2021 года на продолжение реконструкции улицы Леона Поземского от улицы Набат до Ипподромной. Этот кусочек тоже будет отремонтирован, там тоже будет по две полосы в каждом направлении. И мы также включили в этот проект благоустройство сквера около заправки «Лукойл»: там предполагается размещение скейт-парка.

– Расширение Троицкого моста – это перспектива какого будущего?

– Это перспектива ближайшего будущего, потому что мост требует капитального ремонта и возможности затягивать нет – это понимает и губернатор, это понимают уже и на федеральном уровне. Это обозримое будущее. Я думаю, что два-три года. Максимум пять, но это не очень хорошо, лучше в ближайшее время – два-три года. Есть проект, он прошел государственную экспертизу, понимание его стоимости – единственное, что в ценах 2018 года: необходима индексация на текущие цены. В общем-то, мы заявку подавали, и надеюсь, что это будет реализовано.

– Тоже тема для постоянных жалоб, когда поздно проходят конкурсы, подрядчики поздно выходят на работу и бодро укладывают в первый снег, в последние осенние дожди асфальт.

– Это же традиция.

– Традиция, которую всем хотелось бы, наверно, искоренять.

– Да безусловно, я с вами абсолютно согласен! Вы правы. Допустим, большинство конкурсов было отыграно еще в 2019 году на 2020-й, сейчас мы начинаем отыгрывать конкурсы уже на 2021 год. Так как бюджет принимается трехлетний, то сейчас он принят на 2020–2022 годы, по закону мы можем уже проводить конкурсы на 2021-2022 годы. Сейчас так уже и делаем. Будем разыгрывать в ближайшее время строительство садика в так называемой «Яме» на Коммунальной на 120 мест. Деньги 2021 года. Мы сейчас отыграем – будет понятен подрядчик. Понятно, что подрядчик заранее будет готовиться к тому, что с 1 января ему поступит аванс и он может уже начинать строить. Также мы отыгрываем вперед дороги. Что касается вашего вопроса, да, часть улиц мы сделали, но сейчас поступило дополнительное финансирование – опять же в рамках БКД, вот буквально пару дней назад, – это еще порядка 60 миллионов, которые мы должны сейчас будем быстро отыграть и до конца года освоить. Вот таким образом поступают деньги. Отказываться от федеральных денег на ремонт дорог – я думаю, что это, наверно, неразумно. Будем стараться все-таки это сделать в нормативные сроки как по температурному режиму, так и, соответственно, по времени года. Все, что у нас было изначально запланировано в бюджете, мы доделываем. Там остались маленькие нюансы.

– Форс-мажоры?

– Ну форс-мажор – дополнительные деньги.

– Форс-мажор – это как раз понятно, и когда форс-мажор – это деньги, это, наверно, совсем хорошо.

– Это не очень хорошо, может быть. Конечно, они были бы лучше раньше, но большую часть ремонтных работ мы сделаем в нормативные сроки.

– Я-то имел в виду, что ситуация этого года, когда все было разыграно заранее и работы начались вовремя, поздней весной и ранним летом, получается, не просто везение. Это станет нормой?

– Да, это системная работа. Это просто планирование в будущих периодах. Это нужно и обязательно делать так.

– Замечательно, если это будет так работать из года в год.

– Будет.

Зелень лучше железа

– Вчера вечером и ночью был сильный ветер, утром то здесь, то там упали деревья, но это уже псковская история: старые деревья падают, люди при этом жалуются, что у них пилят новые деревья. В этом году как ситуация обстояла со сносом деревьев, с озеленением? Все считают, что здесь одно спилили – а где же посадили еще два вместо него?

– В этом году посадили порядка тысячи деревьев в общей сложности – это не считая тех кустов, которые есть. Опять же, любой проект, который мы реализуем, подразумевает восстановление того количества деревьев, которое было вырублено. Что касается старых деревьев, в любом случае они падают, старятся, их надо спиливать. Но мне не нравится, когда деревья спиливаются – и остаются пеньки. Вот это мне очень не нравится. Мы обсуждали с нашими коллегами, с муниципальными службами, что необходимо и пеньки убирать, чтобы в земле, после того как дерево срублено, ничего не оставалось. А новые деревья высаживать… На улице Юности много посажено, на Инженерной высаживаются деревья. Много новых деревьев посадили в сквере Искусств, в дендропарке высаживается большое количество деревьев. Даже на «Машиностроителе» и то посадили достаточно большое количество туй, потому что там сажать другие деревья не совсем правильно: когда листва опадает на беговые дорожки или на газон – это не очень хорошо для дальнейшей эксплуатации. Сейчас высаживаем большое количество кустов на разделительной на Индустриальной до Инженерной улицы. Там предполагалось вначале, что будет металлический забор, но посоветовались с проектировщиком, с подрядчиком, с жителями – они за то, чтобы это был зеленый вид заграждения. Там как раз большая разделительная полоса – будет, в принципе, достаточно красиво и опять же некое озеленение города.

– Кстати, очень интересная тема, потому что заборы – это тоже притча во языцех, что по этой норме безопасности везде, где можно, ставят заборы, прямо скажем, неказистые, которые очень быстро ржавеют. А можно сделать постоянной практикой живую изгородь вместо забора?

– Если есть зеленая зона, скажем, разделительная полоса, и там есть возможность посадить зеленую изгородь, мы сейчас такое решение принимаем. Если такой возможности нет и забор устанавливается или на пешеходную дорожку, или на проезжую часть, то я запретил своим (имею в виду структуру в администрации) вообще разыгрывать конкурс на неоцинкованные конструкции. Если обратите внимание, все заборы, поставленные за последние несколько лет, только оцинкованные: забор служит намного дольше и не требует в процессе эксплуатации дополнительной покраски, его только помыл весной от грязи – и все, этого достаточно. Оцинкованный забор не гниет. Безусловно, зеленая изгородь лучше, но, конечно, ее тоже надо обслуживать, подстригать. Вот такой очень красивый заборчик есть на Герцена, ограждение парка: если вниз посмотреть – парк, с левой стороны – сквер небольшой – там как раз изгородь из зеленого забора, очень хорошо выглядит. Что-то подобное, безусловно, будем вводить в практику.

– Тема, которая тоже вызывает вопросы, – это подготовка к Новому году. Все хотят знать, где и какая будет главная городская елка, что нового появится в плане украшения города, потому что каждый год…

– Хочется праздника?

– Да. Хочется праздника и хочется чего-то нового.

– С Михаилом Юрьевичем мы говорили на эту тему, завтра будем встречаться и как раз обсуждать вопрос украшения к Новому году. Уже есть некие мысли по этому вопросу, я просто не хотел бы сейчас это озвучивать: пока эти действия будем согласовывать с губернатором. Я все-таки надеюсь, что город в целом к празднованию Нового года, конечно, немножко видоизменится. И к этому планируется приложить максимум усилий. Такие вещи, как фонтан по инициативе губернатора на Мирожке, тоже достаточно оживляют город. Понятно, что хотелось бы больше, красивее, но пока есть то, на что есть возможность, в чем нам помогают коллеги, неравнодушные люди или предприятия. Думаю, Новый год будет отдельной темой встреч.

– Тот же фонтан на Мирожке стал для всех сюрпризом. Это не анонсировалось, не было до этого, как часто бывает, каких-то реляций, что «вот скоро-скоро мы это сделаем». Не открывая подробностей, мы можем рассчитывать, что какие-то еще приятные сюрпризы будут ждать псковичей в обозримом будущем?

– Если мы будем об этом говорить, это же не будет сюрпризом. Логично?

– Ждите приятных неожиданностей?

– Да. Потому что хуже всего обманутые ожидания. Когда люди уже чего-то ждут, а мы не сможем по тем или иным причинам этого сделать, – это будут обманутые ожидания. Лучше этого не говорить, в моем понимании. Лучше не обещать того, что ты не сможешь сделать. Я не могу по-другому. Просто есть много и политиков, и людей, особенно оппозиционеров, которые постоянно что-то обещают всем, что завтра жить будет лучше, что у нас все будет красиво. Но, как практика показывает, они, в общем-то, ничего не делают. Когда человек для себя ничего не смог сделать, вряд ли он сможет сделать что-то для кого-то другого. Я думаю, все со мной согласятся. Поэтому в данной ситуации я не хотел бы что-то сейчас озвучивать. Когда будет принято решение, когда мы будем понимать, как это все будет, мы, безусловно, соберемся и со СМИ уже расскажем в подробностях, как, что и где будет, когда мы будем понимать все источники финансирования.