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Спортсмены из Псковской области собрались на «Кросс нации – 2020» в Великих Луках

Фото: Александр Камезин.

 

Перед забегом у участников измеряли температуру, обрабатывали руки антисептиком.

Из-за ограничений на старт в этом году вышли лишь достигшие 18-летия спортсмены, все из них были в масках. 

VIP-забег на 1000 м, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, открыл мероприятие. Девушки и мужчины преодолели дистанции 4 и 8 км. Победителей выбирали в двух возрастных группах: младше 35 лет и старше 35 лет – ветераны.

 

Фото: Александр Камезин.

 

Как сообщают «Луки.ру», на дистанции 1000 метров (VIP-забег) среди женщин на первом месте оказалась Ольга Иголкина из Локни, на втором – Наталия Ляне из Великих Лук, на третьем – Татьяна Максимова из Себежа. На этой же дистанции среди мужчин золото завоевал Иван Пискунов, представитель ВЛГАФК, серебро – Наим Мамадов, представитель Великолукского рыбного комбината, бронзу – Геннадий Раницев, представитель ПГУП.

На дистанции 4 км среди девушек и юношей первое место заняли Анна Голова (ВЛГАФК) и Андрей Костененко (ВМК), второе – Дарья Блажевич (ВЛГАФК) и Александр Дулик (ВЛГАФК), а третье – Наталья Ильина (ВЛГАФК) и у Азамат Аскеров (ПГУПС). Среди женщин и мужчин на первом месте оказались Ирина Толкачева (ВЛГАФК) и Илья Уткин (Великие Луки), на втором – Екатерина Плавинская (ВЛГАФК) и Никита Тюльков (Псков), на третьем – Анна Игнатенкова (Великолукская ДЮСШ) и Сергей Артамонов (Великие Луки). На этой же дистанции среди ветеранов, женщин и мужчин, победу одержали Маргарита Андреева из Опочки и Сергей Соляник из Псковского района, на второй ступени пьедестала оказались Юлия Афонченкова (Великие Луки) и Александр Сукманов (Псковский район), а на третьей – Наталия Новикова из Великолукского района и Юрий Васильев из Невеля.

На дистанции 8 км среди юношей золото получил Павел Яковлев (Великие Луки), серебро – Андрей Иванов (Великие Луки), бронзу – Владимир Королев (Новосокольники). В забеге мужчин и женщин золото взяли Яна Михайлова (Псковский район) и Сергей Макаревич (Невель), серебро – Татьяна Богатырева (Великие Луки) и Николай Купцов (Великолукский район), бронзу – Полина Коваленко (Великие Луки) и Хуршид Неверовский (Остров). Среди ветеранов, женщин и мужчин, эту дистанцию лучше всех прошли Наталья Сидорова (Великие Луки, «Айсберг») и Вячеслав Лобанов (д. Русаново), второе место заняли Оксана Байковская (Великие Луки, «Грань») и Юрий Иванов (д. Дуброво), третье – Иван Сниткин (д. Жестки).

 

Фото: Александр Камезин.

Победители и призёры были награждены памятными медалями, кубками и грамотами, участники – памятными магнитами, передаёт «Луки.ру».


 
 

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