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Общество

Профсоюзы предложили бессрочно продлить пособия для безработных с детьми

Фото: Андрей Степанов.

Доплаты для безработных россиян, появившиеся в России во время пандемии, необходимо увеличить и выплачивать на постоянной основе. Такая идея содержится в предложениях Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, пишут «Известия».

Фактически идея профсоюзов уже действует в России с апреля: безработные с детьми дополнительно получают выплату в три тысячи рублей, помимо пособия по безработице.

Теперь ФНПР предлагает применять эту меру поддержки на постоянной основе, пояснил советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных. Более того, сумма выплат увеличится более чем в три раза. Предварительно говорится о размере прожиточного минимума на ребенка (средний по России — 10,7 тысячи рублей).

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой комментировать идею изданию пока не стали, отметив, что говорить об этом преждевременно.

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