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Общество

Митрополит Тихон обратился к псковичам в Рождество Пресвятой Богородицы

 

Митрополит Псковский и Порховский Тихон накануне Рождества Пресвятой Богородицы возглавил Всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова и обратился к прихожанам с архипастырским словом, сообщает пресс-служба Псковской епархии.

«Мы собрались для того, чтобы почтить этот праздник, - сказал владыка, - поблагодарить еще и еще раз Бога, пославшего нам свою матерь – Пресвятую Богородицу, как действительную мать, которая усыновила всех нас при кресте Христовом. У каждого из нас есть мать, и мы знаем, насколько свята для нас ее жизнь и память о ней. Это мать наша по плоти. Мама наша, которая нас воспитала, подарила нам бесконечную, ни с чем не сравнимую в этом мире любовь. Не сравнимую ни с чем, кроме любви божественной. А наша мать по духу, наша мать не во времени, а в вечности – это Пресвятая Богородица, для которой каждый из нас – ее сын, и каждый из нас ее любит».

Фото: пресс-служба Псковской епархии.

Митрополит поблагодарил всех людей, которые соблюдают просьбы церкви – меры профилактики коронавируса. «Что за напасть сейчас в нашем мире и в нашем отечестве. Просим: позаботьтесь друг о друге. Пусть это не так красиво, но это прекрасно, потому что видно самое главное – ваша забота и послушание», - отметил он.

21 сентября православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

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