Льготную ипотеку для детей-сирот хотят ввести в России

08:00, 21 сентября 2020, ПАИ

Льготную ипотеку для детей-сирот предложил запустить Общероссийский народный фронт. Свою инициативу общественники направили вице-премьеру Татьяне Голиковой, и ее уже рассматривают в правительстве, пишут «Известия».

В декабре 2019 года правительство поручило проработать возможность оформления жилищного сертификата для детей-сирот. В таком случае деньги (стоимость положенной квартиры) должны поступить на счет продавца жилья в безналичной форме. Именно для будущих обладателей этих документов предлагается ввести льготную ипотеку.

ОНФ предлагает включить в национальный проект «Жилье и городская среда» целевой показатель по обеспечению жильем всех детей-сирот. Это позволит ускорить исполнение обязательств перед сиротами, а также предусмотреть федеральное софинансирование большего размера, уточнила руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова.

Комитет Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ предлагает ввести в нацпроект «Жилье и городская среда» этот целевой показатель и назначить ответственным за исполнение Минстрой. Об этом изданию сообщил первый зампред комитета Сергей Пахомов.

Профильный комитет Госдумы и Счетная палата готовы поддержать эту инициативу. Льготная ипотека предполагает кредит под 2-6% для детей-сирот, которые воспользуются жилищными сертификатами.