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Общество

В Борисовичах и 15 деревнях Псковского района в понедельник отключат свет

В Псковском районе на 21 сентября запланирована реконструкция  линий электропередачи, в связи с этим в 16 населенных пунктах отключат электричество, сообщается на сайте муниципалитета.

В понедельник, 21 сентября, с 9:00 до 17:00 свет отключат частично в Борисовичах, Подосье, Камно, Логозовичах и Северике, полностью подачу электроэнергии остановят в деревни Межуги, Красная Репка, Межуги-Петры, Подлипье, Адворицы, Щиглицы, Подбережье, Селище, Задорожье, Ложнево, Клишово.

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