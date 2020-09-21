В Борисовичах и 15 деревнях Псковского района в понедельник отключат свет

08:41, 21 сентября 2020, ПАИ

В Псковском районе на 21 сентября запланирована реконструкция линий электропередачи, в связи с этим в 16 населенных пунктах отключат электричество, сообщается на сайте муниципалитета.

В понедельник, 21 сентября, с 9:00 до 17:00 свет отключат частично в Борисовичах, Подосье, Камно, Логозовичах и Северике, полностью подачу электроэнергии остановят в деревни Межуги, Красная Репка, Межуги-Петры, Подлипье, Адворицы, Щиглицы, Подбережье, Селище, Задорожье, Ложнево, Клишово.