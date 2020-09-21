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Общество

Более 31,2 млн человек в мире заразились коронавирусом

По состоянию на 21 сентября в мире зарегистрировано 31 243 024 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 965 097 человек. Количество выздоровевших – 22 835 563.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 7 004 768. В этой стране от коронавируса умерло 204 118 человек, выздоровело – 4 250 140.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 103 399 человек, 909 357 – выздоровело, 19 418 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 5 172 случая заражения коронавирусом, 3 887 человек выздоровело, 65 – умерло.

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