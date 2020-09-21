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Общество

Более 14 тысяч терминалов помогают псковичам оплачивать товары картами

Для оплаты товаров и услуг в Псковской области установлено около 14,2 тысячи электронных терминалов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Также в Псковской области работают 754 банкомата и платежных терминала, из них 591 единица - с функцией приема наличных. За первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество электронных терминалов, предназначенных для безналичной оплаты товаров и услуг,  увеличилось на 15,1%, банкоматов – на 2,0%. 

Всего в январе - июне 2020 года на территории региона с использованием платежных карт совершено более 49,1 млн операций, что на 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество операций по снятию наличных с карт снизилось за рассматриваемый период на 18,0% – до 5,4 млн транзакций, а их объем незначительно вырос на 1,2% - до 41,1 млрд рублей.

На 1 июля 2020 года у жителей Псковской области было 994,8 тыс. платежных карт, прирост за первое полугодие составил 1,9%. Росту числа карт продолжает способствовать  эмиссия карт платежной системы «Мир». За 6 месяцев текущего года число карт национальной платежной системы в регионе выросло на 12,0% – до 319,7 тыс. штук. Доля карт «Мир»  увеличилась до 32,1%.

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