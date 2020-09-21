Невельчанка из-за ревности избила подругу тротуарной плиткой

09:55, 21 сентября 2020, ПАИ

50-летняя жительница Невеля из-за ревности избила подругу тротуарной плиткой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что вечером 15 января 2020 года в одном из домов в Невеле женщина, находившиеся в нетрезвом состоянии, на почве ревности к бывшему мужу поссорилась с 55-летней подругой.

Женщина схватила подругу за волосы, высказала в её адрес угрозу убийством, а затем вытащила знакомую во двор дома. Здесь она один раз ударила подругу тротуарной плиткой в лицо и один раз ударила кулаком по затылку, после чего повалила знакомую на землю.

От ударов женщина получила различные травмы и ушибы, оцененные как легкий вред здоровью.

Суд признал невельчанку виновной в совершении преступлений по части 1 статьи 119, по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, а также угроза убийством) и назначил ей наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.