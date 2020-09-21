Псковские единороссы приняли участие в «Кроссе нации - 2020»

10:01, 21 сентября 2020, ПАИ

19 сентября Великие Луки принимали региональный этап всероссийского дня бега «Кросс нации — 2020». Мероприятие в этом году из-за пандемии коронавируса прошло в усеченном составе. Выйти на старт могли спортсмены и любители бега только старше 18 лет.

Во всероссийском забеге приняли участие представители партии «Единая Россия». В их числе – член политсовета Великолукского городского местного отделения Ксения Фадеева. Ксения вышла на дистанцию 4 км и успешно преодолела ее за 22 минуты 45 секунд, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии.

Забеги проводились по нескольким дистанциям. VIP-забег (мужчины и женщины) на 1000 метров был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Затем стартовали девушки и мужчины на 4 километра. Последняя дистанция была на 8 километров также среди мужчин и женщин. Участников оценивали по двум возрастным группам: младше 35 лет и старше 35 лет – ветераны.

Соревнования прошли с соблюдением всех необходимых мер безопасности – измерением перед стартом всем спортсменам температуры, обработкой рук антисептиком, а также масочным режимом до выхода на дистанцию.

«С каждым годом «Кросс нации» становится все более массовым, ведь спорт уверенно входит в норму жизни россиян. Жители региона самых разных возрастов регулярно занимаются физической культурой, вовлекают в спорт и своих детей. В Великих Луках, благодаря командной работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы города Николая Козловского, есть все условия для этого. Построены и работают ледовая арена «Айсберг», арена для лучников «Стрелец». По партийному проекту «Строительство ФОК» многофункциональный спортивный комплекс открытого типа построен на острове Дятлинка. Работают детские спортивные школы и секции, детские спортивные комплексы установлены во многих дворах. Такая активная позиция региональной и городской властей, партии «Единая Россия» дает свои результаты в формировании здорового молодого поколения с правильными ценностями», - отметила Ксения Фадеева.

Все победители и призеры «Кросса нации – 2020» были награждены памятными медалями, кубками и грамотами. Всем участникам соревнований были вручены памятные магниты.