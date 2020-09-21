0
10:43
В Пскове водитель грузовика снес подъездный козырек и потерял полкузова
10:41
Ещё у 24 жителей Псковской области подтвердился коронавирус
10:17
До четырех электромобилей в день заряжаются на псковской станции
09:53
20 тысяч рублей штрафа заплатит пскович за кражу Iphone 6
08:16
Одежду, игрушки и предметы быта могут принести псковичи в Детский фонд
07:26
Митрополит Тихон обратился к псковичам в Рождество Пресвятой Богородицы
22:06
О реализации нацпроектов, благоустройстве, подрядчиках и приятных сюрпризах – в интервью Александра Братчикова
Еще новости
Общество

В Пскове водитель грузовика снес подъездный козырек и потерял полкузова

Фото: Михаил Семенов.

В Пскове водитель грузовика снес подъездный козырек дома №1 на улице Стахановской, сообщил Псковскому агентству информации 21 сентября очевидец происшествия.

«Водитель трезв, был на линии. Это следствие ремонта Стахановской,1, и Гражданской, 12. Уже не первый козырек снесен. Двор не предназначен для проезда большегрузной техники», - рассказал пскович.

Фото: Михаил Семенов.

По словам очевидца, козырьки «сделаны на совесть», поэтому повреждения в большей степени получают автомобили. Кузов ГАЗели после встречи с козырьком потерял боковую стенку.

На месте работают сотрудники ДПС.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

В Пскове водитель грузовика снес подъездный козырек и потерял полкузова
21 сентября 2020
В Пскове водитель грузовика снес подъездный козырек и потерял полкузова
Ещё у 24 жителей Псковской области подтвердился коронавирус
21 сентября 2020
Ещё у 24 жителей Псковской области подтвердился коронавирус
До четырех электромобилей в день заряжаются на псковской станции
21 сентября 2020
До четырех электромобилей в день заряжаются на псковской станции
20 тысяч рублей штрафа заплатит пскович за кражу Iphone 6
21 сентября 2020
20 тысяч рублей штрафа заплатит пскович за кражу Iphone 6
Одежду, игрушки и предметы быта могут принести псковичи в Детский фонд
21 сентября 2020
Одежду, игрушки и предметы быта могут принести псковичи в Детский фонд
Митрополит Тихон обратился к псковичам в Рождество Пресвятой Богородицы
21 сентября 2020
Митрополит Тихон обратился к псковичам в Рождество Пресвятой Богородицы
Ремонт водопроводных сетей в Усвятах завершится в начале октября
20 сентября 2020
Ремонт водопроводных сетей в Усвятах завершится в начале октября
Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
20 сентября 2020
Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией

Идет загрузка...