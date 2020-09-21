В Пскове водитель грузовика снес подъездный козырек и потерял полкузова

10:43, 21 сентября 2020, ПАИ

В Пскове водитель грузовика снес подъездный козырек дома №1 на улице Стахановской, сообщил Псковскому агентству информации 21 сентября очевидец происшествия.

«Водитель трезв, был на линии. Это следствие ремонта Стахановской,1, и Гражданской, 12. Уже не первый козырек снесен. Двор не предназначен для проезда большегрузной техники», - рассказал пскович.

По словам очевидца, козырьки «сделаны на совесть», поэтому повреждения в большей степени получают автомобили. Кузов ГАЗели после встречи с козырьком потерял боковую стенку.

На месте работают сотрудники ДПС.