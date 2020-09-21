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Общество

Реконструкция «Машиностроителя» завершится в Пскове к 1 декабря

Реконструкция стадиона «Машиностроитель» должна быть завершена в Пскове к 1 декабря. Такую задачу губернатор Псковской области Михаил Ведерников поставил подрядной организации во время рабочего выезда на объект 21 сентября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, во время осмотра объекта также присутствовали вице-губернатор Василий Осипов, руководитель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов и глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Михаил Ведерников поставил задачу подрядчику завершить все работы к 1 декабря. Представитель подрядной организации заверил, что работы на объекте будут выполнены в срок. «Срок достаточно реальный, мы будем к этому стремиться», – отметил представитель подрядчика.

Губернатор оценил уже выполненные на объекте работы. В настоящий момент на стадионе уложено новое покрытие на футбольном поле, нанесена разметка. Ведутся работы по укладке асфальтового покрытия на беговых дорожках.

Кроме того, Михаил Ведерников осмотрел административный корпус, который готов на 95 %, а также остальные помещения на объекте. В частности, третий этаж большой трибуны готов на 100%, второй этаж – под чистовую отделку, первый – готовится под шпаклёвку. На малой трибуне завершены все работы по гипсокартону, работники приступили к малярным работам и сборке потолков. Во всех зданиях уже монтируются необходимые пожарные датчики и видеокамеры.

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