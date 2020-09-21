Мужчина из Себежского района будет наказан за невыполнение предписания Россельхознадзора

11:48, 21 сентября 2020, ПАИ

Житель деревни Залосемье Себежского района будет наказан за невыполнение предписания Россельхознадзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В августе сотрудники управления провели внеплановую поездку с целью контроля выполнения ранее выданного предписания. На землях сельхозназначения, расположенных в деревне Залосемье, в 2019 году была установлена карантинная фитосанитарная зона по карантинному объекту - повилике тимьяновой (клеверной).

По результатам проверки сотрудники установили, что мероприятия по устранению карантинного объекта не проводились. Предписание управления не было выполнено. Должностные лица составили протокол по ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ по невыполнению в срок законного предписания. Материалы дела направлены в суд на рассмотрение.

Управление Россельхознадзора напоминает, что повилики включены в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158. Как паразитные сорные растения, они сочетают в себе большую жизнеспособность и высокую плодовитость, вызывают общее нарушение обмена веществ у культурных растений.

Сено кормовых трав, пораженных повиликой, плесневеет, теряет свою питательную ценность и может вызвать заболевание сельскохозяйственных животных.

В целях предотвращения распространения сорных растений граждане, имеющие в собственности подкарантинные объекты, обязаны проводить фитосанитарные обследования имеющихся земельных угодий.