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Общество

Ещё 45 новых автобусов прибудут в Псков в декабре

Фото: pskov.ru.

Городской автобусный парк в декабре этого года пополнится 45 автобусами ЛиАЗ на метане. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, 21 сентября комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области заключил еще один контракт на поставку в регион нового общественного транспорта. Технику доставят в область до 21 декабря.

ЛиАЗ-529267 — автобус большой вместимости. Он может перевозить 108 человек, в салоне 28 посадочных мест. Транспорт оборудован откидной механической аппарелью для посадки инвалидов на колясках. Бортовой навигационно-связной терминал включает систему ГЛОНАСС/GPS, систему информирования пассажиров, видеорегистратор и восемь видеокамер, оборудование для Wi-Fi.

Цена контракта составляет более 490 миллионов рублей. Средства на покупку автобусов направлены из федерального бюджета. Срок гарантии составляет 1,5 года либо 150 тысяч километров пробега.

Ранее профильный комитет уже подписал пять контрактов на сумму более 725 миллионов рублей  на поставку 172 ПАЗов, 17 МАЗов. Всего будет приобретено 249 автобусов.

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