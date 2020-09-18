11 автобусов-гармошек пополнят псковский автопарк

12:32, 18 сентября 2020, ПАИ

До конца года в Псковскую область придут 17 новых низкопольных городских автобусов МАЗ: шесть трехдверных и 11 автобусов-гармошек. Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области заключил контракты на поставку с ООО «Автотехком», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комитета.

До 21 декабря регион получит автобусы большой и особо большой вместимости, работающие на дизельном топливе. Это автобусы 1-го класса пассажировместимостью 105 и 163 человека соответственно.

Посадочных мест в салоне трехдверного МАЗа - 30 штук, в сцепке - 40 штук. Новые МАЗы также приспособлены для безопасной перевозки инвалидов-колясочников.

Сумма двух контрактов составила более 260 миллионов рублей. Транспорт покупается на федеральные средства. На эти цели направлено более 1,2 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что первые три контракта на поставку 172 автобусов малой и средней вместимости для межмуниципальных и пригородных перевозок уже подписали.