Более шести тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 6 196 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
20 сентября в стране зафиксирован 71 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 616 человек.
Всего по состоянию на утро 21 сентября в России выявлено 1 109 595 случаев заболевания коронавирусом, 911 973 человека выздоровело, 19 489 – умерло.
В Псковской области зарегистрировано 5 196 случаев заражения коронавирусом, 3 889 человек выздоровело, 65 – умерло.