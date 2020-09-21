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Общество

Более шести тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

За последние сутки в России выявлено 6 196 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

20 сентября в стране зафиксирован 71 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 616 человек.

Всего по состоянию на утро 21 сентября в России выявлено 1 109 595 случаев заболевания коронавирусом, 911 973 человека выздоровело, 19 489 – умерло.

В Псковской области зарегистрировано 5 196 случаев заражения коронавирусом, 3 889 человек выздоровело, 65 – умерло.

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