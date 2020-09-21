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Общество

Россияне теперь могут оставлять жалобы через портал госуслуг

Отныне потребители могут направлять свои жалобы на некачественные товары и услуги не только при личном обращении, но и через сайт «Госуслуги». Это обеспечил принятый законопроект «Единой России». Об этом рассказала автор документа, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, подводя итоги работы фракции партии за четыре года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Ежедневно каждый из нас является потребителем товаров и услуг. Очень важно, чтобы они были качественные, а производители конкурировали за потребителя. Это закон о том, чтобы каждому гражданину была предоставлена альтернативная и удобная форма подачи жалобы на некачественный товар или услугу: через портал госуслуг, непосредственно в территориальные органы контроля и органы государственной власти, через МФЦ. Он обеспечивает защиту прав и законных интересов самого гражданина и способствует более активной и добросовестной конкуренции за то, чтобы иметь возможность оказывать потребителю качественные услуги», – подчеркнула Ирина Яровая.

Каждый человек должен знать, как реализовать свои права и получить защиту, уверена парламентарий. «Поэтому мы также установили возможность консультировать граждан по защите прав потребителей в многофункциональных центрах. На потребительском рынке это самые частые взаимодействия. Они требуют не только контроля со стороны государства, но и активной гражданской позиции, которая позволила бы каждому человеку влиять на качество товаров и услуг», – отметила Ирина Яровая.

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